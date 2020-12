Mauro Beting responde se o Flamengo irá fraquejar ou eliminar o Racing na Libertadores

O comentarista do Grupo Jovem Pan fez uma análise sobre o confronto desta terça-feira, 1º, no programa Esporte em Discussão; confira

Reprodução Mauro Beting faz parte da equipe de Esportes da Jovem Pan



O Flamengo encara o Racing na noite desta terça-feira, 1º, a partir das 21h30, no Maracanã, na rodada de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América – na ida, os times empataram em 1 a 1. Horas antes da decisão no Rio de Janeiro, os comentaristas do Esporte em Discussão, programa do Grupo Jovem Pan, trataram o Rubro-Negro como favorito para avançar de fase na principal competição do continente. Mauro Beting, aliás, pontuou que o treinador Rogério Ceni poderá contar com jogadores importantes, como Rodrigo Caio e Pedro.

“Claro que vai faltar o torcedor do Flamengo, Gabriel Barbosa, Thuller, etc. Mas o Rodrigo Caio volta, o que é ótimo, pois se recuperou de uma série contusão na panturrilha. Voltam Pedro, que é o artilheiro do time na temporada, e o Bruno Henrique jogou muito bem na Argentina”, disse Mauro. “O Racing, fora do Avellaneda, não é o mesmo. Claro que vai ser difícil, como sempre é jogar time argentino. Mas vejo o Flamengo forte e com mais condições por ter passado a semana inteira treinando. Hoje, se completam três semanas de Rogério Ceni na Gávea, tendo a primeira semana inteira para ajustar o time. Não é o Flamengo que a gente imaginava, mas acho que será o suficiente para passar pelo Racing”, complementou.

Além do empate sem gols, o Flamengo avança às quartas de final com qualquer vitória diante do Racing. A equipe argentina, por sua vez, se classifica com uma igualdade por dois ou mais gols, além de um triunfo. Outro resultado em 1 a 1 leva a disputa para a decisão por penalidades.

Assista ao debate abaixo: