Derrubado por segurança no campo, Morata diz estar bem para defender a Espanha na final da Euro

Funcionário atingiu o joelho do jogador quando tentava deter um invasor; atacante espanhol disse que tudo não passou de um susto

Reprodução/Twitter/@SEFutbol Garantido na decisão da Eurocopa após passar pela França nas semifinais, Morata segue à disposição do técnico Luis de la Fuente



Alvo de uma situação inusitada, o atacante Morata foi derrubado por um segurança na comemoração junto aos jogadores da Espanha pela vaga na final da Eurocopa no gramado da Arena de Munique. O funcionário atingiu o seu joelho quando tentava deter um invasor. O atacante espanhol disse que tudo não passou de um susto. “Estou bem sim”, disse o goleador do Atlético de Madrid ao ser questionado sobre o momento em que foi ao chão. Ao ser atingido, ele levantou e demonstrou ter sentido a pancada. Bem humorado após o incidente, ele brincou com a situação “Cartão amarelo”, disse o jogador em declaração ao jornal Marca. Morata tem sido um personagem à parte nesta disputa de Eurocopa. Questionado pela imprensa espanhola, o atacante ganhou a defesa da mulher Alice Campelo, que foi às redes sociais demonstrar sua indignação com as críticas.

“Acho que todos podem expressar a sua opinião, mas, ao mesmo tempo, precisamos de respeito. E aqui eles nem sabem o que é respeito. É um absurdo normalizar comportamentos e artigos deste tipo”, disse Alice em suas redes sociais. Garantido na decisão da Eurocopa após passar pela França nas semifinais, Morata segue à disposição do técnico Luis de la Fuente. A Espanha chega para o duelo decisivo com 100% de aproveitamento até aqui. Além de vencer os três compromissos na fase de grupos, os espanhóis golearam a Geórgia por 4 a 1 nas oitavas, derrotaram os alemães nas quartas por 2 a 1 e, nesta terça-feira, fizeram 2 a 1 nos franceses.

Veja a publicação:

E o segurança da UEFA que pode ter lesionado o Morata antes da Final. IMAGINA O AZAR pic.twitter.com/iq3iefrdyU — Noite de Copa (@Noitedecopa) July 9, 2024

