Destaque da Argentina na Copa América, De Paul é anunciado no Atlético de Madrid

Meio-campista estava na Udinese, da Itália, e assina contrato de cinco temporadas com o atual campeão da La Liga

Reprodução/ Atlético de Madrid De Paul, de 27 anos, é mais um argentino no Campeonato Espanhol



Dois dias após brilhar na final da Copa América com a seleção argentina, o meio-campista Rodrigo De Paul foi anunciado nesta segunda-feira, 12, como o novo reforço do Atlético de Madrid. O atleta estava na Udinese e assinou contrato de cinco temporadas com os atuais campeões espanhóis. No site do Atlético, De Paul é descrito como “um meio-campista poderoso, com grande facilidade para aderir ao ataque e tanto fazer gols e provocá-los para seus companheiros”. Na decisão da Copa América, por exemplo, foi dele o lançamento para Di María marcar o gol do título dos hermanos. Aos 27 anos, De Paul começou sua carreira nas categorias de base do Racing, onde subiu ao profissional em 2013, com apenas 19 anos. No ano seguinte foi contratado pelo Valência, mas não conseguiu se firmar e retornou ao time argentino.

Em 2016 se mudou para o Udinese e foi uma das sensações do time. Em cinco anos foram 184 partidas, 34 gols e 36 assistências. “Estou muito feliz, vou para o campeão da La Liga e sei da responsabilidade que isso acarreta. É um grande passo na minha carreira futebolística. Também na hora que chegou, depois de vencer a Copa América. Isso me dá mais força para ir de encontro a todas as expectativas. Sou apaixonado pelo futebol, e também pelo tempo que passei no futebol espanhol, conheço muito bem o Atlético, sem contar com todos os amigos e companheiros que tenho e que jogam em Espanha “, declarou De Paul em comunicado. O Atlético estreia no Campeonato Espanhol no dia 15 de agosto, contra o Celta de Vigo, fora de casa. A equipe também disputará a Champions League.