Thiago Silva desabafa e dá recado a quem torceu contra o Brasil: ‘Não venham se fazer de amigos’

Zagueiro da seleção brasileira parabenizou a Argentina e disse que ‘o momento de recarregar as baterias e voltar mais forte’

EFE/Sebastiao Moreira Thiago Silva e Messi disputando jogada em partida válida pela Copa América



Capitão da seleção brasileira no vice-campeonato da Copa América, Thiago Silva se pronunciou sobre a derrota para a Argentina por 1 a 0 pela primeira vez nesta segunda-feira, 12. Através de sua conta no Instagram, o zagueiro parabenizou o rival e agradeceu o apoio dos fãs, mas também desabafou e deu um recado aos brasileiros que torceram contra o Brasil. Antes mesmo da bola rolar no Maracanã, o tema foi debatido publicamente pelos atletas da Canarinho, como o defensor e o atacante Neymar, este último sendo criticado por Walter Casagrande por uma publicação.

“Fé para nunca desistir , força para sustentar as dificuldades e foco para atingir seus objetivos. Parabéns ao nosso rival pela conquista!! Agora o momento de recarregar as baterias e voltar mais forte. Para aqueles que torceram e sofreram com a gente fica aqui o meu muito obrigado!! Que Deus abençoe. E para aqueles que torceram contra, espero que estejam contentes !!! Porém, depois não venham se fazer de amigos pra conseguir seja lá qual for a sua intenção (entrevistas, ingressos para levar filhos e amigos nos jogos, camisas ou fotos)”, escreveu Thiago Silva.