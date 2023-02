Destaque da Copa do Mundo, Enzo Fernández é contratado pelo Chelsea

Meio-campista se tornou contratação mais cara da história da Premier League, superando a chegada de Grealish ao Manchester City

JUAN MABROMATA / AFP Atleta foi um dos destaques da Argentina campeã do mundo de 2022



O meia argentino Enzo Fernández, um dos destaques da Copa do Mundo de 2022, acertou sua transferência para o Chelsea, da Inglaterra. O anúncio foi feito pelo Benfica, atual time do craque, na noite da última terça-feira, 31, dia do fechamento da janela de transferências do futebol europeu. O jogador assinou contrato até 2031, sendo que o Chelsea deverá pagar o Benfica ao longo dos oito anos de contrato. A contratação do atleta de 22 anos se tornou histórica, já que, ao pagar 121 milhões de Euros (R$ 666 milhões na cotação atual), o Chelsea firmou a contratação mais cara da história da Premier League, superando a transferência de Jack Grealish para o Manchester City, que envolveu 117 milhões de Euros. Nesta temporada, o Chelsea quebrou o recorde de gastos feitos por um clube em apenas uma temporada, chegando a 610 milhões de Euros (R$ 3,3 bilhões). Até então, o recorde era do Barcelona na temporada 2017/18, quando os espanhóis gastaram 380,1 milhões de Euros. Além de Fernández, chegaram ao clube nesta janela o atacante Mudryk, o zagueiro Badiashile, o zagueiro Madueke, o lateral Malo Gusto, o meia Andrey Santos, o atacante Fofana e o meia-atacante João Félix.