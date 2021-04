Destaque do Barcelona surpreende e declara simpatia pelo Corinthians; assista

O jogador também citou Ronaldinho Gaúcho, multicampeão no Camp Nou e ídolo da torcida blaugrana, como principal referência nos tempos de infância

O Barcelona sofreu uma série de problemas na defesa nesta temporada, como as lesões de Gerard Piqué e Samuel Umiti, além da má fase de Clément Lenglet. Para dar mais solidez ao sistema defensivo, o treinador Ronald Koeman promoveu a entrada de Óscar Mingueza, jogador de apenas 21 anos formado nas categorias de base do clube e que vem fazendo boas atuações com a camisa blaugrana. Nesta segunda-feira, 26, o jovem “se apresentou” aos torcedores respondendo perguntas e uma delas chamou atenção dos torcedores brasileiros. Ao ser questionado sobre qual clube do Brasil ele mais simpatizava, ele foi direto e disse Corinthians. Assista abaixo.

Na brincadeira promovida pelo Barcelona, Mingueza também citou Ronaldinho Gaúcho, multicampeão no Camp Nou e ídolo da torcida blaugrana, como principal referência nos tempos de infância. Titular das últimas partidas, o zagueiro tem se destacado na temporada, atuando em 36 partidas e participando de cinco gols, com duas bolas nas redes e três assistências. Agora, ele deverá voltar a campo na próxima quinta-feira, 29, quando o Barça recebe o Granada, em confronto que pode render a liderança do Campeonato Espanhol ao time de Lionel Messi e companhia.