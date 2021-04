Santos perde para o Novorizontino por 1 a 0 pelo Paulistão

Jenison Brito marcou o único gol da partida, na vitória por 1 a 0 do Novorizontino

Reprodução/Twitter

O Santos não vive um bom momento. Nos últimos dez jogos foram quatro vitórias, três empates e três derrotas, incluindo a estreia na Copa Libertadores 2021 para o Barcelona de Guayaquil. Nesta sexta-feira, 24, a contagem negativa aumentou e o time da Baixada Santista perdeu mais uma, desta vez para o Novorizontino pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O resultado deixa o Santos em segundo no Grupo D, enquanto Novorizontino se mantém em segundo no Grupo C, a frente do Palmeiras que venceu o Guarani também nesta sexta. Dentro de campo, o Santos entrou com uma equipe mista (seis titulares) e teve algumas dificuldades para propor o jogo.

O gol só saiu no segundo tempo, aos quatro minutos, com Jenison Brito em uma jogada pela direita em que ele recebeu dentro da área e de primeira chutou para dentro das redes. Essa foi a quinta vitória consecutiva do time de Novorizonte que faz uma ótima campanha no Estadual. No próximo domingo, 25, o Santos faz o clássico contra o Corinthians, na Vila Belmiro, às 20h (horário de Brasília). O Novorizontino enfrenta o São Bento, na terça-feira, 27, fora de casa.