Libertadores: Benítez e De Arrascaeta concorrem ao prêmio de melhor da semana 

O argentino do São Paulo e o uruguaio do Flamengo estão na briga com Saucedo, do Always Ready, e Garcés, do Barcelona de Guayaquil, destaques nas vitórias sobre Internacional e Santos, respectivamente

Reprodução/Staff Images/Conmebol Benítez durante vitória do São Paulo na Libertadores



Os meio-campistas Martín Benítez, do São Paulo, e Giorgian De Arrascaeta, do Flamengo, estão concorrendo ao prêmio de melhor jogador da primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O argentino e o uruguaio estão na briga com Saucedo, do Always Ready, e Garcés, do Barcelona de Guayaquil, destaques nas vitórias sobre Internacional e Santos, respectivamente. A escolha será feita através de voto popular no site da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), organizadora da competição.

Benítez foi fundamental na vitória por 3 a 0 do São Paulo sobre o Sporting Cristal, fora de casa, no Peru. O meia participou do primeiro gol ao encontrar Reinaldo livre na esquerda. O lateral cruzou para a área, a defesa peruana cortou mal e Luan abriu o placar. Em seguida, o argentino pegou bonito de fora da área e acertou lindo chute para ampliar. De Arrascaeta, por sua vez, marcou um golaço no triunfo por 3 a 2 sobre o Vélez Sársfield, na argentina. O Tricolor volta a campo pela competição na próxima quinta-feira, quando recebe o Rentistas, do Uruguai. Já o Rubro-Negro pega o Unión La Calera, na terça-feira, no Maracanã. No final de semana, ambos jogam pelo Estadual.