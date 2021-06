Dinamarca domina, vence País de Gales por 4 a 0 e avança às quartas de final da Eurocopa

Dolberg (2x), Maehle e Braithwaite fizeram os gols; dinamarqueses agora esperam o vencedor de Holanda e República Tcheca

Reprodução/ Twitter @EURO2020 Braithwaite comemora o 4º gol da Dinamarca com os companheiros



A Dinamarca está classificada para as quartas de final da Eurocopa 2020 após vencer o País de Gales por 4 a 0 na primeira partida das oitavas de final. O jogo foi inteiro dos dinamarqueses, que se lançaram ao ataque no primeiro tempo e se defenderam muito bem na segunda etapa. O primeiro gol saiu aos 27 minutos com Kasper Dolberg que chutou de fora da área no cantinho do goleiro Ward. Após a abertura do placar, o País de Gales tentou ser mais ofensivo, mas não teve sucesso. No início do segundo tempo, Dolberg aproveitou um rebote aos três minutos e ampliou a vantagem. A partir daí a seleção galesa ficou abalada e não conseguiu mais armar jogadas de perigo, parando também na ótima defesa dinamarquesa.

Aos 88, Maehle fez boa jogada pela direita e chutou entre Ward e a trave, fazendo o terceiro do jogo. Nervosos, os galeses perderam Wilson aos 45 minutos depois de uma falta dura no adversário, sendo expulso pela arbitragem. Nos acréscimos ainda teve tempo de um gol Braithwaite que contou com revisão do VAR. A vitória coloca a Dinamarca na próxima fase e espera o vencedor de Holanda e República Tcheca, que se enfrentam neste domingo, às 13h (horário de Brasília).