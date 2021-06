Juan Pablo Sorín é arrogante? Veja o que Vampeta respondeu

Conhecido por ser um lateral esquerdo habilidoso e de forte chegada ao ataque nos anos 1990 e 2000, o argentino ganhou fama de ‘mala”=’ e colecionou polêmicas durante o período em que trabalhou como comentarista na emissora ‘ESPN’

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/@jpsorin6 Vampeta foi questionado sobre como é Juan Pablo Sorín fora dos gramados



Juan Pablo Sorín ficou conhecido por ser um lateral esquerdo habilidoso, de forte chegada ao ataque e de muita disposição durante sua passagem pela seleção argentina e por diversos clubes, como River Plate, Cruzeiro e Paris Saint-Germain, por exemplo, durante as décadas de 1990 e 2000. Fora dos gramados, no entanto, o argentino ganhou fama de “mala” e colecionou polêmicas durante o período em que trabalhou como comentarista na emissora “ESPN”. Ao longo do programa “Pergunte ao Vampeta” desta semana, o profissional do Grupo Jovem Pan foi questionado a respeito do tema e falou sobre sua experiência com o ex-jogador.

“Eu já escutei isso do Sorín, sim. Dizem que os caras da ESPN brigavam muito com ele, inclusive o Alê Oliveira. Mas eu convivi com o Sorín na época em que a gente era jogador, quando eu atuava no Corinthians e pela seleção brasileira, enquanto ele estava no Cruzeiro e na Argentina. Eu também tive uma oportunidade de sair com o Sorín para um pagode junto com o Edílson Capetinha. Ele me tratou super bem. Nunca trabalhei com ele, mas o que posso falar é que ele sempre me tratou bem. As tretas que ele tem são relacionadas à ESPN”

Assista ao programa complete abaixo: