Dinheiro de óleo, craques da Champions e supremacia local: conheça o Al Hilal, time que eliminou o City no Mundial

O Al Hilal, clube da Arábia Saudita, chocou o mundo do futebol na noite da última segunda-feira (30), quando eliminou o Manchester City no Mundial de Clubes da Fifa, na prorrogação, por 4 a 3. Fundado em 1957, o time é um dos mais tradicionais da Ásia, sendo campeão da Liga dos Campeões asiática por quatro vezes, e do Campeonato Saudita em 19 oportunidades, além de ser o único clube a disputar todas as edições da competição. A “zebra” nas oitavas, porém, não foi tão grande analisando o poderio financeiro do time de Simone Inzaghi e o padrão de contratação dos últimos anos.

Com uma folha de pagamento de 176,9 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,13 milhões), a quinta maior do Mundial segundo o site Capology, o time pertence ao Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita desde 2023, quando foram adquiridos 75% do clube. Quem administra o fundo é Mohammad bin Salman, príncipe herdeiro e governante do país desde 2015. O fundo também é dono do Newcastle United, da Inglaterra. A partir da compra, o foco passou a ser transformar o clube em um esquadrão “europeu”. Só em 2023, foram contratados Malcom, Rúben Neves, Aleksandar Mitrovic, Sergej Milinkovic-Savic, Renal Lodi, Kalidou Koulibaly e Yassine Bounou, somando 274,6 milhões de euros.

Também no mesmo ano, o craque brasileiro Neymar foi contratado por 90 milhões de euros, a maior contratação de um clube asiático e não-europeu da história. O atacante sairia no início de 2025 após uma série de lesões e desentendimentos com o técnico Jorge Jesus, que também já deixou o clube, e foi substituído por Simone Inzaghi, que é segundo mais bem pago do mundo, recebendo um salário de 33,5 milhões de dólares por ano, (aproximadamente R$ 188,8 milhões), chegando da Inter de Milão após o vice campeonato da Liga dos Campeões da Europa. Marcos Leonardo e João Cancelo também foram contratados em 2024 por 25 e 40 milhões de euros respectivamente.