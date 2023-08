Neymar aceita brusca redução de salário e entra em acordo com o Barcelona

Para acertar a volta do jogador, entretanto, o clube da Espanha ainda precisa resolver duas questões importantes

FRANCK FIFE / AFP Neymar pode voltar a vestir as cores do Barcelona



Neymar aceitou uma redução brusca de salário para retornar ao Barcelona. De acordo com programa de TV “El Chiringuito”, da Espanha, ambas as partes entraram em acordo para o brasileiro receber 13 milhões de euros (na cotação atual, cerca de R$ 70 milhões) líquidos por ano, além de bônus previstos em contrato. A quantia, assim, seria significativamente menor do que o camisa 10 recebe no Paris Saint-Germain – atualmente, o astro embolsa 40 milhões de euros (R$ 214,5 milhões) anuais. Segunda apuração da emissora local, o vínculo do craque no Camp Nou seria válido por dois anos, com a possibilidade de renovação automática por mais uma temporada. Para acertar a volta do jogador, entretanto, o clube da Espanha ainda precisa resolver duas questões importantes. Primeiro, o atacante precisaria rescindir com o PSG, já que os catalães não possuem condições financeiras de fechar uma contratação de alto custo. Além disso, para não sofrer com problemas com o fair play financeiro da LaLiga, o Barcelona terá que negociar alguns de seus atletas para liberar espaço na folha salarial. Este, inclusive, foi o principal ponto que impediu o retorno de Lionel Messi nesta janela de transferências.

Neymar parece estar cada vez mais distante do Parque dos Príncipes. No começo desta semana, de acordo com o jornal “L’Équipe”, o atacante comunicou a diretoria do Paris Saint-Germain que gostaria de deixar o clube ainda neste mês. Já nesta quarta-feira, 9, o treinador Luís Enrique e Luis Campos, diretor de futebol do PSG, afirmaram que o brasileiro também não faz parte dos planos para esta temporada. Segundo a imprensa francesa, há outras duas possibilidades para Neymar nesta janela. O Al Hilal (Arábia Saudita) planeja oferecer ao jogador um salário de 80 milhões de euros por ano (cerca de R$ 430 milhões), praticamente o dobro do que o astro recebe atualmente. Além disso, um time dos Estados Unidos também já deixou uma proposta na mesa de Neymar. Contratado em 2017 junto ao Barcelona, o craque conquistou vários títulos pela equipe azul e vermelha, mas ainda não alcançou seu principal objetivo: ganhar a Liga dos Campeões. Além disso, o astro vem colecionando várias lesões nas últimas temporadas e foi alvo de críticas de torcedores nos últimos meses. Fora dos gramados desde fevereiro, ele se recuperou de uma cirurgia no tornozelo e voltou ao campo na vitória sobre o Jeonbuk Motors (Coreia do Sul), em amistoso de pré-temporada, na semana passada.