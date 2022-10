Domínio de bola de Paquetá arranca aplausos de companheiros do West Ham; assista

Meio-campista brilhou em jogo contra o Anderlecht, pela Conference League, dando assistência para o gol de Scamacca

Reprodução/ Twitter @WestHam Paquetá deu assistência para Scamacca marcar o gol da vitória contra o Anderlecht



Lucas Paquetá tem desfilado seu futebol na Europa e deixado os companheiros de time ‘esbabacados’ com seu talento. Nesta quinta-feira, 06, o meio-campista da seleção brasileira esteve em campo com o West Ham pela Conference League, em jogo contra o Anderlecht, e protagonizou uma cena linda. Um domínio de bola do brasileiro na lateral arrancou risadas e aplausos dos companheiros no banco. A cena pôde ser vista na transmissão e até o clube compartilhou nas redes. O West Ham saiu com a vitória. Aos 79, Scamacca marcou o único gol da partida depois de assistência de Paquetá. Recém-chegado na Inglaterra, o meia só fez sete jogos com uma assistência. Os Hammers lideram o Grupo B com folga (9 pontos contra 4 do Anderlecht) e estão na 15ª colocação na Premier League.

Assista o lance que encantou os jogadores do West Ham: