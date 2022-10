Liga Europa: Arsenal faz 3 a 0 no Bodo/Glimt e lidera o Grupo A; Roma perde para o Betis

Gunners entraram com time reserva em campo, mas Gabriel Jesus saiu do banco e fez jogadaça no 3º gol

Reprodução/ Twitter @Arsenal Holding (foto) marcou o segundo gol no jogo do Emirates Stadium



Além da liderança da Premier League, o Arsenal também lidera seu grupo na Liga Europa. Nesta quinta-feira, 06, os Gunners receberam o Bodo/Glimt, da Noruega, e venceram por 3 a 0. O Arsenal tem uma rodada a menos, já que o jogo contra o PSV foi adiado na rodada anterior por causa da morte da Rainha Elizabeth, e tem 6 pontos no Grupo A. Os noruegueses estão em segundo. Com time reserva, os ingleses não tiveram muitas dificuldades. Aos 23 minutos, Nketiah abriu o placar. Cinco minutos depois, Holding ampliou. Aos 83, Gabriel Jesus – que saiu do banco – fez uma jogadaça pela esquerda e rolou para Fábio Vieira chutar pro gol e fechar o placar por 3 a 0. Na próxima quinta-feira a partida entre os dois será em Bodo, às 13h45 (horário de Brasília). No outro jogo da chave, o PSV goleou o Zurich por 5 a 1. Outra equipe que entrou em campo nesta quinta foi a Roma. Em casa, a equipe de José Mourinho perdeu para o Betis por 2 a 1. Os italianos saíram na frente com gol de pênalti de Dybala, aos 34 minutos, e levou o empate aos 40 com Rodríguez. No segundo tempo, Luiz Henrique marcou o gol da vitória aos 88 minutos e nos acréscimos, Zaniolo foi expulso. O resultado deixa a Roma em 3º no Grupo C, fora da zona de classificação e com 6 pontos atrás do líder Betis.