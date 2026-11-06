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Dresden conta com eficiência e bate Fürth em casa na Bundesliga 2

Time vai fugindo da zona de rebaixamento e aplica um bom 3 a 0

Jovem Pan

Dresden conta com eficiência e bate Fürth em casa na Bundesliga 2
O Dresden sobe para a 14ª posição do campeonato Arte/Jovem Pan

O Dresden bateu o Fürth em casa por 3 a 0 pela 11ª rodada da Bundesliga 2, nesta sexta-feira (6).

Os gols foram marcados por Robert Wagner aos e Ben Bobzien aos 31 e 41 minutos do primeiro tempo.

Já Vicente Vermeij anotou no segundo tempo, aos 10 minutos. O Dresden sobe para a 14ª posição do campeonato com 11 pontos, enquanto o Fürth fica na 9ª colocação com 12 pontos.

Veja como foi a partida:

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Futebol Jovem Pan transmite Dynamo Dresden x Greuther Fürth pela Bundesliga 2; acompanhe ao vivo Transmissão será no YouTube; siga ao vivo
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