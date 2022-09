Dybala sai do banco pra ajudar Roma a vencer o Helsingin por 3 a 0 na Liga Europa

Clube italiano está em terceiro no Grupo C, que é liderado pelo Betis, da Espanha

Reprodução/ Twitter @OfficialASRoma Paulo Dybala fez o primeiro gol da Roma no primeiro toque na bola



A Roma conquistou sua primeira vitória na Liga Europa nesta quinta-feira, 15, ao vencer o Helsingin, da Finlândia, por 3 a 0. O primeiro tempo da equipe italiana foi bem difícil, mas Paulo Dybala mudou tudo. O argentino entrou no intervalo e, aos dois minutos, em seu primeiro toque na bola, Dybala bateu no cantinho e abriu o placar no Stadio Olímpico. Não demorou muito e aos quatro minutos, Pellegrini fez um gol “de barriga” para ampliar. Aos 23, Belotti fechou a conta. A vitória deixa os italianos em terceiro no Grupo C, que é liderado pelo Betis, que venceu o Ludogorets por 3 a 2. Também na rodada, Rennes e Fenerbahçe empataram em 2 a 2, o Bodo veceu o Zurich por 2 a 1 e o Larnaca surpreendeu o Dínamo de Kiev por 1 a 0. O Union Berlin perdeu para o Braga por 1 a 0 e o Union venceu o Malmo por 3 a 2. O único jogo que não aconteceu foi Arsenal e PSV, do Grupo A, por falta de segurança na Inglaterra devido o enterro da Rainha Elizabeth II.