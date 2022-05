‘É a hora da vingança’, diz Salah sobre a final entre Liverpool e Real Madrid

A decisão da Liga dos Campeões 2021/22 está marcada para o dia 28 de maio, no Stade de France, em Paris

EFE/EPA/TOLGA BOZOGLU Mohamed Salah tem sede de vingança após o Liverpool perder a final para o Real Madrid, na edição 2017/2018



Mohamed Salah, astro do Liverpool, não faz a menor questão de esconder o desejo de ganhar do Real Madrid. Nesta sexta-feira, 6, depois de receber o prêmio de melhor jogador do Campeonato Inglês, concedido pela Associação de Jornalistas de Futebol (FWA, na sigla em inglês), o egípcio definiu a final da Liga dos Campeões 2021/2022 como uma “vingança”, relembrando a decisão perdida para os madrilenos na edição 2017/2018. “Perdemos na final, foi um dia triste para todos nós. Acho que agora é a hora da vingança”, disse.

Esta não é a primeira vez que Salah provoca o rival espanhol. Ainda antes de conhecer o adversário do Liverpool na final, o atacante disse que preferia enfrentar o Real Madrid do o Manchester City na decisão, que será realizada no dia 28 de maio, no Stade de France, em Paris. Após a remontada épica dos madrilenos, o egípcio usou suas redes sociais para afirmar que tinha “contas a acertar” com o gigante da Espanha. Na final de 2017/18, vale lembrar, Salah deixou o campo aos 25 minutos do primeiro por sofrer uma chave de braço de Sérgio Ramos, atualmente no Paris Saint-Germain.