Salah, craque do Liverpool, manda recado para o Real Madrid antes de final da Champions; confira

Liverpool e Real Madrid farão a final da Liga dos Campeões 2021/2022 no próximo dia 28 de maio, no Stade de France, em Paris. Os Reds conseguiram a vaga para a decisão após vencer o Villarreal duas vezes, enquanto os Merengues avançaram de maneira épica, virando sobre o poderoso Manchester City nos instantes finais. Já entrando no clima da decisão, o atacante Mohamed Salah, craque do time comandado por Jurgen Klopp, tratou de apimentar a rivalidade para o jogo derradeiro. Através das redes sociais, o egípcio mandou um recado para os madrilenos: “Temos contas a acertar”.

A mensagem de Salah, claro, tem uma explicação. Na grande decisão da Liga dos Campeões 2017/2018, o Real Madrid sagrou-se campeão após fazer 3 a 1 no Liverpool. O atacante egípcio, que já era uma das estrelas do time inglês, acabou deixando o campo aos 25 minutos daquela partida, após levar uma chave de braço do zagueiro Sergio Ramos, atualmente no Paris Saint-Germain. Desde então o craque conta os dias para um possível reencontro em jogo que vale taça. Antes da classificação Real Madrid sobre o Manchester City, inclusive, ele já havia escolhido os espanhóis. “Eu quero o Real Madrid na final, eles nos bateram uma vez”.

O reencontro de Salah com o Real, no entanto, também já aconteceu na temporada passada, quando os madrilenos eliminaram o Liverpool nas quartas de final. Desta vez, o duelo vale título. Maior campeão do torneio da Uefa, os madrilenos tentam ampliar o domínio continental, buscando sua 14ª taça. O Liverpool, por sua vez, tenta alcançar o Milan, o segundo maior vencedor, com sete taças da “Orelhuda”.