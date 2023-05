É campeão: Barcelona vence Espanyol e conquista 27º título do Espanhol

Time de Xavi Hernández manteve 14 pontos para o segundo colocado Real Madrid e faturou a competição com antecedência

EFE/ Alejandro Garcia Barcelona faturou o 27º título do Campeonato Espanhol



O Barcelona confirmou o favoritismo e conquistou o 27º do Campeonato Espanhol neste domingo, 14, ao derrotar o Espanyol por 4 a 2, no Estádio Conrellà-El Prat. Precisando de apenas uma vitória para confirmar o título, o time de Xavi Hernández não teve piedade do rival e encaminhou a vitória cedo. Robert Lewandowski (duas vezes), Koundé e Alex Baldé marcaram para a equipe visitante, enquanto os mandantes descontaram com Puado e Joselu. Restando quatro rodadas para o fim do torneio, o Barça manteve 14 pontos para o segundo colocado Real Madrid e faturou a competição com antecedência. Na penúltima posição, o Espanyol vive um drama e precisa de vitórias nesta reta final para não ser rebaixado.