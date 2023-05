Presidente da CBF admite esperar por Carlo Ancelotti até junho: ‘É o plano A’

Mandatário explicou por que o treinador do Real Madrid é sua prioridade

Reprodução/CBF TV Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, em conversa com a imprensa



Ednaldo Rodrigues, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), afirmou nesta quinta-feira, 4, que fará todos esforços possíveis para contratar Carlo Ancelotti para a seleção nacional. Em entrevista à emissora “BeIN Sports”, o mandatário admitiu que pode esticar o prazo e esperar pelo técnico do Real Madrid até junho – anteriormente, o cartola havia dito que fecharia com um treinador até o fim de maio. “Gostaria de chegar ao final de maio falando que está certo esse treinador ou aquele, mas não é assim. Temos duas datas Fifa em junho, mas temos finais de competições como o Campeonato Espanhol, dia 10 de junho a final da Champions. Temos acompanhado, o radar está ligado para não fazer qualquer abordagem em uma disputa de competição”, disse o baiano. “Todos perguntam e verificam sobre o Ancelotti, seja no aeroporto, seja no estádio… Perguntam: ‘E aí, vem quando? Está aguardando?’. Tudo no futebol é como se fosse para ontem para o torcedor, para a imprensa, mas estamos fazendo tudo dentro do nosso tempo, nada de uma forma precipitada. Gosto de ouvir também as opiniões contrárias”, continuou.

Apesar de Carlo Ancelotti ter contrato com o Real Madrid até a metade de 2024, a expectativa da CBF é que o treinador não continue no clube espanhol para a próxima temporada europeia. Para isso, entretanto, a entidade terá que secar o time madrileno nas próximas semanas. Neste sábado, 6, os Merengues enfrentam o Osasuna, em Sevilha, pela decisão da Copa do Rei. Já nos dias 9 a 17 de maio, o rival será o Manchester City pela semifinal da Liga dos Campeões. Caso o Real seja eliminado pela equipe de Pep Guardiola, é esperado que o Real anuncie a saída do comandante. Vale lembrar que, no Campeonato Espanhol, o conjunto de Madrid tem 14 pontos a menos que o Barcelona e possui chances remotas de ganhar o torneio. Publicamente, o técnico italiano diz que está focado em seu clube e que não está em contato com os brasileiros.

Caso espere até junho, o Brasil entrará em campo na Data Fifa do próximo mês mais uma vez com um técnico interino. Para Ednaldo Rodrigues, este não é um problema, já que Ancelotti é sua prioridade. “Não que ele tenha qualquer tipo de proposta, mas acompanhamos e verificamos também se ele tinha algum tipo de vontade. Eu o tenho como plano A. Estou falando pela primeira vez de uma forma bem aberta e não adianta ficar escondendo essa preferência”, comentou. “Não estamos desmerecendo nenhum treinador do nosso país. Pelo contrário, temos treinadores da mesma competência”, continuou. Na entrevista, o cartola ainda explicou a preferência pelo italiano. “A gente chega nele pelas conquistas, por ser uma pessoa digna. A gente verifica que é uma pessoa correta. A gente acompanha o trabalho dele não só como treinador, mas também atleta da seleção italiana. Por tudo que os atletas que trabalham ou trabalharam com ele dizem dele, de ser uma pessoa totalmente aberta, culta, que valoriza e gosta muito do atleta brasileiro, do futebol brasileiro. É um treinador que está totalmente ambientado com nossos atletas, e coloquei isso”, acrescentou.