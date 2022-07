‘É ridículo ganhar a Euro e não ir direto para a Copa do Mundo’, dispara Jorginho

Brasileiro naturalizado italiano mostrou que ainda não aceitou o fato da ‘Azzurra’ ficar fora do Mundial do Catar

FRANCK FIFE / AFP Jorginho recebendo cartão vermelho em partida Itália



Jorginho ainda não aceitou o fato da Itália ficar fora da Copa do Mundo de 2022, que será disputada entre novembro e dezembro deste ano, no Catar. Em entrevista ao podcast “Podpah”, o brasileiro naturalizado italiano afirmou que a “Azzurra” deveria ter vaga direto no Mundial pelo fato de ter vencido a última edição da Eurocopa. “É ridículo ganhar a Euro e não ir direto para a Copa. Liga lá para a Fifa, para a Uefa para saber, porque pelo amor de Deus. Talvez porque a gente acabou não indo e eu estou mais indignado ainda, mas pô, você ganha, se mata e tem que fazer eliminatórias de novo, tá de sacanagem”, disparou.

Mesmo embalada com o título continental obtido no ano passado, a Itália não passou na primeira posição do seu grupo das Eliminatórias Europeias e acabou caindo na repescagem para a Macedônia do Norte. “Ganha a Euro para que? Para ganhar a Euro? Só para ganhar Euro? Ganha a Europa League pra classificar para a Champions. Você ganha a Champions, Mundial. O Mundial é o topo, onde não tem mais pra onde ir, se ganha o Mundial está classificado para o outro. Ganha Europeu, Copa América, o Asiático, e você não vai direto? Sacanagem”, complementou o meio-campista.