Técnico do Pumas-MEX nega conversas com Daniel Alves

Reprodução/Twitter/@Barcelona_ES Daniel Alves deixou o Barcelona e está sem clube; Athletico-PR estaria interessado



O técnico do Pumas UNAM, o argentino Andrés Lillini, disse nesta quarta-feira, 13, que desconhece qualquer negociação entre o clube mexicano e o lateral-direito Daniel Alves para a chegada do brasileiro. “Em relação ao Dani Alves não tenho notícias da diretoria, o assunto não é tocado. Não tenho informações sobre esse caso”, disse o treinador. Aos 39 anos, o jogador que deixou o Barcelona ao final da temporada europeia, segue em boa forma e, segundo a imprensa mexicana, o Pumas tentou sua contratação. Sobre o brasileiro, Lillini disse que o lateral poderia contribuir esportiva e humanamente com sua equipe, embora não tenha entrado em detalhes sobre o assunto. “Como companheiro de equipe, ter o maior vencedor da história do futebol seria bom. Se ele vier, espero que contribua com seu grão de areia esportivamente. Vamos tratá-lo da melhor maneira possível, caso ele venha”, afirmou. Com planos de estar na lista final do técnico Tite para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, em novembro, Daniel Alves não descarta voltar a jogar no Brasil. O Athletico-PR teria interesse em contar com o veterano lateral.

*Com informações da EFE