Éder Militão pode ser emprestado pelo Real Madrid; Tottenham está interessado

Zagueiro brasileiro não entra em campo desde o dia 31 de outubro e só atuou duas vezes na temporada

O zagueiro brasileiro, Éder Militão, virou um dilema para o Real Madrid. Contratado no verão de 2019, Militão não entra em campo desde 31 de outubro e, na temporada, atuou apenas por 224 minutos. Nas duas vezes em que esteve como titular no Madrid em 2020/21, a equipe teve derrotas contra o Shakhtar Donetsk na Liga dos Campeões e contra o Cádiz, no Espanhol. De acordo com o jornal ÀS, o Tottenham de José Mourinho estaria interessado em contar com Militão, de empréstimo. A proposta dos ingleses é contar com o atleta até o fim da temporada, mas parece que o negócio não é bom para os madrilenhos.

A equipe pagou 50 milhões de euros ao Porto pela contratação de Militão. Ele foi, e ainda é, o zagueiro mais caro da história do Real Madrid. A ideia, de acordo com o jornal, é que o Tottenham adquira o jogador para que os espanhóis consigam reaver pelo menos um pouco do dinheiro investido. No entanto, Zinedine Zidane pediu recentemente para a diretoria que mantivesse seus jogadores, principalmente na defesa que só existem quatro nomes: Ramos, Varane, Nacho e Militão. Sergio Ramos, inclusive, já foi especulado em outras equipes.