‘Me admirou Rony e Luís Adriano não segurarem a bola’, diz Vampeta sobre derrota do Palmeiras

Para o comentarista da Jovem Pan, atletas do Palmeiras não jogaram como esperado na semifinal da Copa Libertadores

Reprodução

A atuação do Palmeiras na derrota desta terça-feira, 12, para o River Plate nas semifinais da Copa Libertadores, chamou atenção de muita gente. Durante o programa ‘Esporte em Discussão‘, Vampeta refletiu sobre o resultado e disse o que mais observou durante a partida. “Nem sempre o melhor ganha né? Há várias formas de ganhar. Em Buenos Aires, o jogo poderia ter terminado 5 a 2 para o Palmeiras, aqui a todo momento poderia ser 4 a 0 ou 5 a 0. A não ser o lance do Rony não teve outro. Mas o que me admirou foi, você pega o Gabriel Menino e Danilo, tira os dois, é uma coisa nova pra eles. Mas Rony ou Luís Adriano não conseguindo segurar uma bola?”, questionou Vampeta.

A saída do zagueiro Gustavo Gómez também foi discutida pelos comentaristas. Substituído ainda no primeiro tempo por lesão muscular, o zagueiro paraguaio fez muita falta para a equipe no segundo tempo. “Ele joga muita bola, mas ele não bateu pênalti na final do Paulista, ontem quando o jogo estava ruim ele saiu. Se abriu [lesão], abriu aí não dá para discutir”, disse Flávio Prado. Vampeta e a bancada reforçaram que Gustavo é o melhor defensor do país. Assista toda a discussão: