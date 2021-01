Se recuperando de cirurgia no tornozelo, Liziero volta a correr no gramado

Volante foi novidade no treino do São Paulo nesta quarta-feira, em preparação para a partida contra o Athletico-PR

Liziero retornou as gramados



O São Paulo anunciou na tarde desta quarta-feira, 13, que Igor Liziero voltou a correr no gramado após quatro meses afastado das atividades desde que operou o tornozelo direito. Segundo o clube, o volante foi monitorado pelos fisioterapeutas e seguirá com as atividades de recuperação no REFFIS. Em setembro, Liziero se lesionou durante um treino e teve detectado o rompimento do ligamento do tornozelo. Ainda não existe data confirmada para o retorno do atleta à equipe principal do Tricolor Paulista.

No ritmo pro confronto na Arena da Baixada.#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/84iEKpLfD6 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 13, 2021

Também na tarde desta quarta, os titulares treinaram visando a partida contra o Athletico-PR no próximo domingo, dia 17, às 16h (horário de Brasília). Luciano, que ainda se recupera de lesão no joelho, não é presença confirmada no confronto. O São Paulo é o líder do Campeonato Brasileiro com 56 pontos, três a frente do Internacional, vice colocado. Pressionado pelas duas últimas derrotas no torneio, o Tricolor deve ir com força máxima para a partida de domingo.