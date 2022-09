Eleito melhor da Fifa e campeão do mundo em 2006, Cannavaro é anunciado como técnico de time italiano 

A estreia do ex-zagueiro será no dia 2 de outubro, quando o Benevento enfrentará o Ascoli, pela 2ª divisão

Reprodução/Twitter/@bncalcio Fabio Cannavaro foi anunciado como treinador do Benevento



Campeão do mundo com a Itália e eleito o melhor jogador do planeta em 2006, o ex-zagueiro Fabio Cannavaro foi anunciado nesta quarta-feira, 21, como novo treinador do Benevento, clube que disputa a 2ª divisão do Campeonato Italiano. Aposentado dos gramados desde 2011, o ídolo da “Azzurra” soma duas passagens no comando do Guangzhou Evergrande, onde venceu a Supercopa da China (2018) e a Superliga Chinesa (2019). O técnico ainda tem uma taça da Primeira Liga Chinesa (2016), obtida em sua breve trajetória pelo Tianjin Quanjian. Além disso, ele trabalhou no Al-Nassr FC (Arábia Saudita) e assumiu a seleção da China por apenas dois meses. No Benevento, Cannavaro assume na 13ª colocação na tabela, com apenas sete pontos, apenas dois acima da zona de repescagem contra o rebaixamento para a terceira divisão. A cidade de Benevento é próximo à Nápoles, onde o ex-jogador nasceu. Segundo a imprensa local, o campeão mundial foi atraído por um projeto de longo prazo, liderado pelo presidente do clube, o italiano Oreste Vigorio. Sua estreia no banco de reservas do Benevento será no dia 2 de outubro, quando a equipe enfrentará o Ascoli.