Bruninho diz que já foi recusado por Daniel Alves: ‘Pulou a grade para não tirar foto’

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Santos FC/Rubens Chiri/São Paulo O jovem Bruninho, torcedor do Santos, disse que Daniel Alves se recusou a tirar foto com ele



O menino Bruninho, torcedor do Santos de apenas nove anos, ficou nacionalmente conhecido depois ser hostilizado por santistas ao pedir a camisa de Jaílson, do Palmeiras, após o clássico do último domingo, realizado na Vila Belmiro. O caso repercutiu nacionalmente e o garoto acabou recebendo o acolhimento de grandes nomes do futebol, como Pelé, Neymar e Gabriel Barbosa. Bruninho, no entanto, tem outro episódio nada agradável para contar. No ano passado, f/ele oi até ao estádio do Peixe para acompanhar o jogo contra o São Paulo e conseguiu tirar fotos com Luciano, Arboleda e Juanfran – o último já deixou o clube tricolor. Ele, porém acabou sendo recusado por Daniel Alves.

“Eu fui ao hotel, em Santos, e pedi para o meu pai me levar. Eu torço para o Santos, mas queria uma foto com o Daniel Alves. Ele pulou a grade só pra não tira foto comigo”, comentou Bruninho, em publicação no Instagram em que aparece com alguns jogadores do São Paulo. Daniel Alves, vale lembrar, deixou o Tricolor paulista após se recusar a vestir a camisa do time enquanto a dívida do clube continuasse em aberto. Em acordo, ficou definido que o São Paulo pagasse o atleta em cinco anos, depositando mais de R$ 400 mil reais na conta do veterano a partir de 2022.

