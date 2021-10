Eliminatórias: Técnico da Turquia chora depois de virada emocionante contra a Letônia

Vitória mantém a seleção turca viva na disputa por uma vaga para o Mundial em 2022

Reprodução/ Twitter Stefan está a menos de um mês no cargo



O técnico da seleção da Turquia, Stefan Kuntz, foi flagrado pelas câmeras de uma emissora local chorando após o fim do jogo entre Letônia e Turquia, pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. Os turcos perdiam até os 25 minutos do segundo tempo, mas conseguiram a virada com gol no último minuto. Ex-treinador de base da Alemanha, Kuntz foi contrato para dirigir a seleção em setembro. O duelo foi bem disputado – e muito duro. Aos 25, Demiral marcou contra e colocou a Letônia na frente. Cinco minutos depois, Dursun empatou o jogo. Mas aos 55, Yilmaz deu a vitória aos turcos com gol de pênalti. A vitória deixa a Turquia viva no Grupo G. Com 15 pontos, a seleção está em terceiro, atrás da Holanda (19 pontos) e Noruega (17) faltando duas rodadas para o fim. Somente o primeiro de cada grupo avança, mas os segundos classificados têm direito a repescagem. Na próxima Data Fifa, os adversários serão Gibraltar e Montenegro, nos dias 13 e 16 de novembro.

Assista abaixo a emoção de Stefan Kuntz: