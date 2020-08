Em busca do 6º título, Sevilla vence United de virada e vai à final da Liga Europa

O time espanhol triunfou por 2 a 1 na Alemanha e espera o vencedor de Inter de Milão x Shakhtar Donetsk para conhecer o adversário na grande decisão

Ina Fassbender/EFE Luuk de Jong comemora gol durante a vitória do Sevilla sobre o Manchester United



O Sevilla venceu neste domingo, 16, o Manchester United por 2 a 1, de virada, e se tornou o primeiro finalista da Liga Europa. Agora, a equipe espanhola aguardará a definição do adversário no duelo de amanhã entre Inter de Milão e Shakhtar Donetsk. O primeiro gol da partida, disputada em Colônia, na Alemanha, teve participação fundamental de um brasileiro, o zagueiro Diego Carlos, que derrubou o atacante inglês Marcus Rashford na área aos 7min do primeiro tempo. Dois minutos depois, o meia português Bruno Fernandes foi para a cobrança de pênalti e estufou a rede. O empate do cinco vezes campeão do torneio continental veio ainda na etapa inicial, aos 26min, quando o atacante espanhol Suso completou bela jogada do lateral-esquerdo e compatriota Sergio Reguillón e deixou tudo igual. No segundo tempo, aos 33min, o Sevilla fez jus ao histórico na Liga Europa, e, após belo cruzamento do meia-atacante espanhol Munir El Haddadi, o centroavante holandês Luuk de Jong apareceu no meio dos zagueiros dos Diabos Vermelhos para virar.

Três brasileiros começaram jogando na partida, com Diego Carlos e o volante Fernando Reges entre os titulares do Sevilla, e o volante Fred no Manchester United. A equipe inglesa ainda teve o meia Andreas Pereira, que passou os 90 minutos no banco de reservas. Com a vitória, o time espanhol manteve um jejum invejável, já que na sexta aparição em semifinal da Liga Europa – ou da antecessora Copa da Uefa -, alcançou a classificação de número seis. O retrospecto é mais animador para o torcedor, pois em todas as respectivas edições, o título foi conquistado.

O Sevilla é o maior campeão da competição, com os troféus erguidos nas temporadas 2005/2006, 2006/2007, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016. Na decisão deste ano, marcada para acontecer na próxima sexta-feira, a equipe da região da Andaluzia pegará o vencedor do duelo entre Inter de Milão e Shakhtar Donetsk, que será realizada amanhã, às 16h (de Brasília), na Merkur Spiel-Arena, em Düsseldorf, também na Alemanha.

*Com informações da Agência EFE