Cano brilha, e Vasco bate o São Paulo em São Januário

O atacante argentino anotou os dois gols da vitória cruzmaltina pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro; agora, ele é o responsável por 11 dos 16 balanços de rede do time carioca em 2020

Celso Pupo/Estadão Conteúdo Germán Cano foi o grande nome da vitória do Vasco sobre o São Paulo em São Januário



O Vasco venceu o São Paulo por 2 a 1, neste domingo, 16, em São Januário, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Todos os gols saíram no segundo tempo. Germán Cano fez os dois dos mandantes, e Reinaldo, de pênalti, já nos acréscimos, descontou para os paulistas. Grande nome do jogo, o argentino soma, agora, 11 balanços de rede em 15 jogos com a camisa cruzmaltina e é o responsável por quase 70% dos 16 gols marcados pela equipe carioca em 2020. O triunfo, segundo do Vasco em dois jogos na competição nacional, levou o time à terceira posição, com seis pontos. Já o São Paulo, que também só entrou em campo duas vezes no campeonato, é o oitavo com três pontos. As duas equipes voltam a campo na próxima quinta-feira, 20, às 20h (de Brasília). O Tricolor encara o Bahia no Morumbi, enquanto os comandados por Ramon Menezes pegam o Ceará no Castelão.

O São Paulo começou a jogo em cima do Vasco. Como gosta o treinador Fernando Diniz, o time paulista subiu a marcação e afogou o rival no campo de defesa. Não à toa, criou duas boas chances a partir de erros do adversário na saída de bola. Na primeira delas, Daniel Alves apareceu em condição de abrir o placar após cruzamento rasteiro de Reinaldo, mas bateu travado por Talles Magno e mandou para fora. Na segunda, Tchê Tchê surgiu com liberdade na entrada da área, cortou para a perna esquerda e finalizou perto do gol de Fernando Miguel. Após os dois sustos, o Vasco equilibrou o jogo e criou a melhor oportunidade da etapa inicial. Aos 25min, Talles Magno aproveitou cruzamento de Benitez e cabeceou com força praticamente da risca da pequena área. No entanto, Tiago Volpi mostrou que está com o reflexo em dia e fez uma defesa espetacular, impedindo a abertura do placar antes do intervalo.

O São Paulo voltou melhor para o segundo tempo. Mais acesso, passou a tocar a bola com menos lentidão e quase marcou o primeiro aos 8min. O jovem Paulinho Bóia recebeu na esquerda, levou para o meio e finalizou colocado, com muita categoria, acertando a junção entre o travessão e a trave esquerda de Fernando Miguel. O lance deu esperanças ao torcedor tricolor, é verdade, mas por pouco tempo. Aos 18min, após cobrança de escanteio de Benitez, Talles Magno e Andrey brigaram pelo alto, e a bola sobrou livre para o artilheiro Germán Cano, de primeira, finalizar sem chances para Tiago Volpi: 1 a 0 Vasco. Em vantagem no placar, o time da casa passou a jogar com mais confiança e chegou ao segundo gol aos 29min. Após linda jogada de Andrey, Cano recebeu com muito espaço dentro da grande área e bateu cruzado, no cantinho direito da meta são-paulina. Já perto do fim, a arbitragem assinalou pênalti após toque de mão de Andrey em cruzamento de Paulinho Bóia, e Reinaldo converteu: 2 a 1, e fim de papo.