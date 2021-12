Jogador morre após pancada na cabeça durante partida na Argélia

Sofiane Loukar, de 30 anos, chegou a sair de campo para tratar a lesão, mas retornou aos gramados minutos depois, quando teve um colapso e caiu no chão inconsciente

Reprodução / Twitter @DZfoot Sofiane Loukar chegou a ser novamente socorrido pelos paramédicos e encaminhado a um hospital



O jogador Sofiane Loukar, do Mouloudia Saida, morreu neste sábado, 25, após sofrer uma pancada na cabeça durante uma partida de futebol contra o ASM Oran. Segundo informações do jornal ‘el Khabar’, da Argélia, o atleta, que tinha 30 anos e era capitão da equipe, se chocou contra o goleiro do próprio time, em partida no Estádio Habib Bouakeul em Orã. Após o choque, que aconteceu aos 26 minutos do primeiro tempo, o jogador foi socorrido e saiu do campo para tratar a lesão na cabeça. Ele retornou para o jogo minutos depois, mas acabou tendo um colapso e caindo no chão inconsciente. Sofiane Loukar chegou a ser novamente socorrido pelos paramédicos e encaminhado a um hospital, mas sofreu um ataque cardíaco no caminho. O jogo de futebol foi cancelado pelas equipes após confirmação da morte do jogador.