Lenda do Manchester United, Giggs irá a novo julgamento por violência doméstica no Reino Unido

O ex-atacante é acusado de ter mantido um comportamento controlador e ameaçador na relação com a ex-companheira por três anos

EFE / EPA / Glyn Kirk / POOL ryan giggs



O ex-atacante galês Ryan Giggs será submetido no ano que vem a um novo julgamento por violência doméstica, segundo determinou nesta quarta-feira, 7, o Tribunal de Manchester, no norte da Inglaterra. A corte determinou o dia 31 de julho de 2023 para o começo das novas audiências, depois que o júri do primeiro julgamento não ter conseguido alcançar uma sentença na semana passada, após 20 horas de deliberações. Durante a sessão, a lenda do Manchester United, atualmente com 48 anos, enfrentou acusações de violência contra a ex-companheira Kate Greville, de 38 anos.

Em comunicado, o ex-jogador galês se disse “decepcionado” pela realização de um novo julgamento a ser submetido e garantiu que a “declaração de inocência se mantém para todas as acusações”. “Confio que, eventualmente, será feita justiça”, disse Giggs. “Gostaria de pedir que seja respeitada minha privacidade e a da minha família nas próximas semanas e meses”, completou o ídolo dos Diabos Vermelhos. O ex-atacante é acusado de ter mantido um comportamento controlador e ameaçador na relação com a ex-companheira por três anos, o que Gigs nega. O galês também alegou não ter “perdido o controle” e ter atingido Greville com golpe na cabeça, além de ter dado um soco na irmã dela, Emma, em 1º de novembro de 2020.

*Com informações da Agência EFE