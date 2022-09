Liga dos Campeões: Napoli surpreende e atropela o Liverpool; Barcelona goleia com hat-trick de Lewandowski

Os italianos dominam desde o começo e marcam com Zieliński (duas vezes), Zambo Anguissa e Simeone; Bayern de Munique bate a Inter de Milão em pleno Giuseppe Meazza

EFE/EPA/CESARE ABBATE O Napoli venceu o Liverpool na rodada de abertura da Liga dos Campeões



O Napoli surpreendeu nesta quarta-feira, 7, ao derrotar o Liverpool por 4 a 1, no Estádio Diego Armando Maradona, na Itália, em jogo válido pela rodada de abertura da Liga dos Campeões 2022/23. Na partida válida pelo Grupo A, os italianos dominaram desde o começo e marcaram com Zieliński (duas vezes), Zambo Anguissa e Simeone. Acuado na maior parte do confronto, o atual vice-campeão europeu ainda conseguiu descontar com Luis Díaz, mas não teve poder de reação para evitar a goleada. Outro duelo de destaque na rodada aconteceu no Camp Nou, entre Barcelona e Viktoria Plzen, pela chave C. Sem tomar conhecimento do adversário, os catalães ganharam por 5 a 1, com gols de Robert Lewandowski (três), Kessié e Ferrán Torres. No mesmo grupo, o Bayern de Munique bateu a Inter de Milão por 2 a 0, em pleno Giuseppe Meazza, com tentos de Leroy Sané e D’Ambrosio (contra). Abaixo, veja os resultados dos jogos da primeira rodada da Champions.

Confira os resultados de todos os jogos da Liga dos Campeões desta quarta-feira: