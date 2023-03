Em jogo quente, Barcelona vence o Real Madrid e sai na frente na semifinal da Copa do Rei

Kessie fez o gol da vitória por 1 a 0 no Santiago Bernabéu; partida de volta será em 5 de abril

EFE/Kiko Huesca Kessie marcou o único gol do jogo e comemorou com seus companheiros



Um El Clásico quente no meio da semana. Nesta quinta-feira, 2, Real Madrid e Barcelona se enfrentaram no Santiago Bernabéu pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei e a equipe catalã venceu por 1 a 0, mesmo com desfalques importantes. A partida foi nervosa, como sempre é um clássico espanhol. O Real começou melhor e chegou a balançar as redes aos 11 minutos com Benzema, mas o lance foi anulado. Aos 26 minutos, Kessie chegou cara a cara com Courtois e chutou, a bola rebateu em Militão e morreu no fundo da rede, abrindo o placar. O VAR foi acionado e confirmou o gol. Os merengues tiveram dificuldades de criação e não levaram grande perigo a Ter Stegen. No segundo tempo, Kessie quase fez mais um, mas Ansu Fati atrapalhou. O Real Madrid promoveu mudanças e começou a rondar a área catalã, mas não conseguiu o empate. O jogo de volta será em 5 de abril, no Camp Nou. Na outra semifinal, o Osasuna venceu o Athletico Bilbao por 1 a 0.