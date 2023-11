Em livro, Firmino revela tensão na relação entre Salah e Mané: ‘Era cada um na sua’

Brasileiro conta que precisou agir como ‘bombeiro’ para evitar um problema maior entre os companheiros de ataque no Liverpool

Divulgação LFC Roberto Firmino e Sadio Mane comemoram o gol marcado pelo artilheiro Mohamed Salah



Mohamed Salah, Sadio Mané e Roberto Firmino formaram um dos ataques mais letais do futebol europeu nos últimos anos. Juntos, o trio levou o Liverpool a todos os títulos possíveis, inclusive ao da Liga dos Campeões e ao do Campeonato Inglês. Apesar do sucesso dentro de campo, a relação entre os dois africanos nunca foi boa. Em livro biográfico, o brasileiro revelou que os companheiros praticamente não conversavam fora das quatro linhas. “Mané era o mais intenso nos bons e maus momentos. Era o mais explosivo do trio e também a pessoa com a qual eu tinha mais liberdade para falar sobre essa questão. Eles nunca foram melhores amigos, era cada um na sua. Raro vê-los conversando, mas também nunca cortaram totalmente a relação – era rigorosamente profissional”, declarou Firmino, contando um pouco da faceta de Salah. “Não sei se ele estava ciente, mas Salah deixava todos frustrados quando não tocava a bola. Eu sabia lidar com essa situação melhor que a maioria. Klopp falou sobre o tema na frente de todos: quando um companheiro estiver em melhor posição, a bola deverá ser passada. Foi uma clara indireta para Salah. Com o passar dos anos, ele melhorou muito nesse aspecto.”

Segundo Firmino, nos cinco anos (2017 a 2022) em que dividiu vestiário com Salah e Mané, ele precisou agir como uma espécie de “bombeiro” na relação. “Eu nunca tomei partido. Por isso eles me amam: eu passava a bola para os dois, minha preferência era pela vitória do time. Muitos focam no que eu trouxe para o trio em termos táticos, mas talvez o elemento humano fosse tão importante quanto: meu papel como um pacificador, o elo de união. Se eu não fosse assim, não existiria nada além de tempestades entre os dois em campo”, completou o brasileiro. Atualmente, Salah é o único que segue vestindo a camisa do Liverpool. Mané deixou a equipe na metade do ano passado para vestir as cores do Bayern de Munique. Após uma breve passagem pelo Gigante da Baviera, o senegalês migrou para o Al-Nassr, da Arábia Saudita. Já Firmino ficou nos Reds até a metade deste ano, quando não teve seu contrato renovado. Hoje, ele joga pelo Al-Ahli, também do futebol saudita.