Em reestreia de Dani Alves, Barcelona vira sobre o Linares e avança na Copa do Rei

O Barcelona avançou para as oitavas de final da Copa do Rei, nesta quarta-feira, 5, ao vencer o Linares Desportivo por 2 a 1, em jogo que marcou o retorno de Daniel Alves ao time catalão após quase seis anos. Mesmo tendo mais posse de bola e criando mais oportunidades, o time treinador por Xavi desceu para o vestiário em desvantagem graças ao gol de Hugo Díaz, aos 17 minutos do primeiro tempo. No retorno do intervalo, Ousmane Dembélé e Ferran Jutglà viraram o placar rapidamente, garantindo uma classificação sem sustos. Veterano, o lateral-direito de 38 anos atuou como meio-campista e teve boa atuação, seja distribuindo o jogo ou cobrando faltas e escanteios perigosos.