Empresário de CR7 oferecerá o craque ao Barcelona, diz jornal

Poucos meses depois de chegar ao Manchester United, o atacante português Cristiano Ronaldo teria dado um ultimato à diretoria da equipe, afirmando que estaria disposto a rescindir seu vínculo com o clube se a escolha do futuro treinador da equipe não o agradar. A informação foi dada por diversos veículos de imprensa da Inglaterra. O tabloide The Sun informou que o agente de CR7, Jorge Mendes, esteve no país ara discutir o futuro do astro, que, por sua vez, teria expressado vontade de deixar o clube. Em meio às especulações, o jornal espanhol ‘Sport’ afirmou que Mendes irá oferecer o camisa 7 ao Barcelona, principal rival de seu ex-clube, o Real Madrid. Segundo o veículo, Mendes tem uma relação boa com Mateu Alemany, diretor de futebol do Barcelona, e Joan Laporta, presidente do clube. Na atual temporada, CR7 disputou 21 jogos, marcando 14 gols e 3 assistências pela camisa dos Diabos Vermelhos.