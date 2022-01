Santos vence a Ferroviária por 2 a 0 e garante liderança de grupo na Copinha

Em partida disputada em Araraquara, a equipe do litoral garantiu o 100% de aproveitamento na primeira fase; Lucas Barbosa e Rwan marcaram os gols do time

Reprodução/Twitter @SantosFC Rwan e Lucas Barbosa marcaram os gols da equipe do litoral de São Paulo na partida



Em seu último jogo pela primeira fase da Copinha, o Santos venceu a Ferroviária por 2 a 0 e garantiu a liderança do Grupo 8 da competição. A partida foi disputada no começo da noite deste domingo, 9, no estádio da Fonte Luminosa, em Araraquara. Os gols da equipe da baixada foram marcados por Lucas Barbosa e Rwan. Com o resultado, o Santos chegou aos 100% de aproveitamento e assegurou a classificação como líder de seu grupo, enquanto que a Ferroviária avançou na segunda posição, com 6 pontos. Na próxima fase do torneio, o Peixe enfrentará o Chapadinha-MA, enquanto a Ferroviária encarará o Nova Iguaçu-RJ. As datas e locais das partidas ainda serão anunciados pela organização do torneio.