Lionel Messi é eleito o atleta do ano no Prêmio Laureus, o ‘Oscar do Esporte’ 

Craque da seleção argentina superou Mbappé, Nadal, Verstappen, Duplantis e Curry para ficar com o troféu pela segunda vez

JULIEN DE ROSA / AFP Messi ganhou o Prêmio Laureus de melhor atleta do ano pela segunda vez



O atacante Lionel Messi foi considerado o Atleta do Ano de 2022 no Prêmio Laureus, considerado o “Oscar do Esporte”, nesta segunda-feira, 8. Em cerimônia realizada na cidade de Paris, na França, o astro do PSG foi o grande astro do evento e ganhou a premiação pela segunda vez – a primeira ocorreu em 2020, quando dividiu o troféu com o piloto britânico Lewis Hamilton. Desta vez, o craque ficou com a honraria graças ao título de campeão do mundo com a seleção argentina, em torneio disputado no Catar, no fim do ano passado. Na disputa, o “ET” desbancou grandes nomes, como o francês Kylian Mbappé, vice-campeão mundial, e o tenista espanhol Rafael Nadal, vencedor do Aberto da Austrália e Roland Garros em 2022. A lista de candidatos a melhor atleta na categoria masculina também tinha Max Verstappen, bicampeão mundial de Fórmula 1, o sueco Mondo Duplantis, recordista mundial do salto com vara, e o americano Stephen Curry, MVP das finais da NBA.

No feminino, a jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce (atletismo), pentacampeã mundial nos 100 metros rasos em 2022, foi eleita a Atleta do Ano. A velocista superou a espanhola Alexia Putellas (futebol) e a polonesa Iga Swiatek (tênis), além das americanas Katie Ledecky (natação), Mikaela Shiffrin (esqui alpino) e Sydney McLaughlin-Levrone (atletismo). Os dois brasileiros presentes no evento, a skatista Rayssa Leal e o surfista Filipe Toledo ficaram sem troféu. Concorrendo na categoria Melhor Atleta de Ação, a dupla foi superada pela chinesa Eileen Gu, vencedora dos Jogos Olímpicos de Inverno no esqui estilo livre. A “Fadinha” entrou na disputa após vencer todas as etapas da liga mundial no ano passado – ela foi coroada com o título no Rio de Janeiro, em novembro. Já Filipinho conquistou seu primeiro Mundial no ano passado, despachando Ítalo Ferreira.

O tenista Carlos Alcaraz, de apenas 20 anos, ganhou na categoria Atleta Revelação. O espanhol faturou o prêmio por ser o número 1 do mundo mais jovem de todos os tempos. Já o meio-campista dinamarquês Christian Eriksen, por sua vez, foi homenageado com o Retorno do Ano. De volta aos gramados após sofrer uma parada cardíaca em campo, o meio-campista ganhou mais votos que Tiger Woods – o golfista retornou ao esporte depois de um grave acidente de carro.

