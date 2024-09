Endrick brilha nos treinos, e Ancelotti fala em titularidade

‘Ele é um garoto que fala pouco e se dedica muito ao trabalho’ disse o treinador italiano, que conta com jogadores como Rodrygo, Vini Jr. e Mbappé no ataque

EFE/Sérgio Pérez Jovem atacante balançou as redes em sua estreia na Liga dos Campeões contra o Stuttgart



Endrick tem se destacado nos treinos do Real Madrid, atraindo a atenção do técnico Carlo Ancelotti. O jovem atacante, que já balançou as redes em sua estreia na Liga dos Campeões contra o Stuttgart, vem se mostrando uma promessa para o futuro da equipe. Ancelotti expressou sua confiança no jogador, afirmando que ele deve se tornar titular em breve. “Ele é um garoto que fala pouco e se dedica muito ao trabalho”, comentou o treinador, ressaltando a humildade e a ética de trabalho de Endrick. Nos primeiros jogos oficiais, Endrick já conseguiu marcar gols, incluindo uma partida contra o Valladolid.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Apesar de Ancelotti contar com jogadores como Rodrygo, Vini Jr. e Mbappé no ataque, o jovem atacante começa a se firmar como uma alternativa viável. Neste fim de semana, o Real Madrid enfrentará o Espanyol pelo Campeonato Espanhol. Atualmente, a equipe está com 11 pontos, empatada com o Atlético de Madrid, enquanto o Barcelona lidera a competição com 100% de aproveitamento.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller