Eriksen desmaia em campo em amistoso contra a Ucrânia, e partida é cancelada
O meio-campista dinamarquês que atua pelo Wolfsburg, Christian Eriksen, de 34 anos, assustou o futebol mundial neste domingo (7), durante o amistoso entre Dinamarca e Ucrânia. O jogador levou as mãos ao peito e desmaiou no gramado aos 64 minutos do segundo tempo. A partida foi paralisada e, cerca de 15 minutos depois, encerrada pelo árbitro Sigurd Kringstad.
Eriksen já havia causado preocupação ao mundo da bola em junho de 2021, quando sofreu uma parada cardiorrespiratória em jogo entre Dinamarca e Finlândia pela Eurocopa. O meia precisou ser reanimado em campo e posteriormente passou por uma cirurgia para implantar um desfibrilador cardíaco. A transmissão foi cortada após a queda do jogador.
Veja vídeo antes do desmaio
Ao fim do jogo, uma mensagem foi transmitida no telão do estádio, tranquilizando os torcedores sobre o estado de saúde do atleta. A federação dinamarquesa de futebol informou por meio das redes sociais que Eriksen está consciente e, dentro das circunstâncias, bem.
O jogador saiu de campo em uma maca, sendo aplaudido e com torcedores de ambos os lados gritando seu nome.
*com Informações da AFP