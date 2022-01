Eriksen fecha com time da Inglaterra e voltará a jogar quase 8 meses após parada cardíaca 

Afastado dos gramados desde 12 de junho de 2021, quando caiu desacordado na partida entre Dinamarca e Finlândia, pela 1ª rodada da Eurocopa, o meia voltará ao futebol inglês

Jonathan NACKSTRAND / AFP / POOL Eriksen voltará ao futebol após 8 meses



Afastado dos gramados desde 12 de junho de 2021, quando sofreu uma parada cardíaca durante a partida entre Dinamarca e Finlândia, pela 1ª rodada da Eurocopa, Christian Eriksen voltará a jogar futebol profissionalmente. Nesta segunda-feira, 31, o meio-campista de 29 anos foi anunciado como novo reforço do Brentford, atual 14º colocado do Campeonato Inglês. Em comunicado, o clube afirmou que o armador dinamarquês foi aprovado nos exames médicos e está apto a retornar ao alto nível. “Naturalmente, o processo de contratação de Christian foi mais prolongado do que a maioria das transferências. Entendo que muitas pessoas terão dúvidas sobre o processo. Para respeitar a confidencialidade médica, não entraremos em detalhes. Os torcedores podem ter certeza de que realizamos uma diligência significativa para garantir que ele esteja na melhor forma possível para retornar ao futebol competitivo”, disse Phil Giles, diretor de futebol do Brentford.

Astro da seleção dinamarquesa, Eriksen caiu desacordado em campo no confronto diante da Finlândia, em Copenhagen – recentemente, o meia disse que “morreu por cinco minutos”. Reanimado, ele foi levado ao hospital e passou por uma cirurgia para implantação de um cardiodesfibrilador interno (CDI), que foi realizada com sucesso. Apesar da recuperação, o armador precisou rescindir seu contrato com a Inter de Milão, já que a Itália não permite que um atleta atue profissionalmente com o dispositivo no coração. Aprimorando sua forma física, Eriksen treinou, nos últimos meses, com jovens do sub-17 do Ajax, clube que o formou e ficará no Brentford, a princípio, até a metade de 2022, ou seja, até o fim desta temporada. Desta forma, ele retorna para a Premier League, onde obteve sucesso de 2013 a 2020, vestindo as cores do Tottenham.

No começo deste ano, em conversa com a emissora dinamarquesa”DR TV”, Eriksen revelou que seu principal objetivo é voltar a ser convocado para a seleção e disputar a Copa do Mundo, marcada para acontecer entre novembro e dezembro. “Meu objetivo é jogar a Copa do Mundo do Catar. Eu quero jogar. Essa tem sido a minha mentalidade o tempo todo. É o objetivo, um sonho. Se eu vou ser escolhido, é outra coisa. Mas o meu sonho é voltar [para a seleção]. Eu tenho certeza que eu consigo voltar porque eu não sinto nada diferente. Fisicamente, eu estou de volta à minha melhor forma. Esse tem sido o meu sonho e ainda falta algum tempo [para a Copa]. Então, até lá, eu apenas vou jogar futebol e provar que estou de volta no mesmo nível. A seleção dinamarquesa é muito importante neste processo. Meu sonho é voltar a jogar com a Dinamarca no Parken e mostrar que aquilo foi um contratempo que não vai acontecer de novo”, disse.