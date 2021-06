Jogador da Dinamarca desmaia, e partida contra a Finlândia pela Eurocopa é suspensa

Aos 42 minutos do primeiro tempo, Eriksen correu para receber um arremesso de lateral e caiu desacordado em campo

EFE/EPA/Friedemann Vogel Crhistian Eriken desmaiou durante a partida entre Dinamarca e Finlândia



O meio-campista Christian Eriksen, da Dinamarca, desmaiou durante o confronto diante da Finlândia, na tarde deste sábado, 12, em partida válida pela primeira rodada da Eurocopa. Aos 42 minutos do primeiro tempo, o armador correu para receber um arremesso de lateral e caiu desacordado em campo. Imediatamente, a equipe médica entrou no gramado e começou a realizar massagem cardíaca para tentar reanimar o atleta. Depois de alguns minutos, o jogador de 29 anos deixou o Estádio Parken, em Copenhagen, na capital dinamarquesa, de maca. Por conta do incidente, a Uefa suspendeu o jogo.

Os momentos do atendimento ao jogador foram desesperadores. Enquanto Eriksen recebia atenção dos profissionais de saúde, vários atletas da Dinamarca e da Finlândia choravam. No Estádio Parken, que assim como as outras partidas da Euro, recebeu público, muitos torcedores se abraçaram e gritaram o nome do meio-campista. Namorada do meia da Inter de Milão, Sabrina Jensen chegou até a entrar no gramado para verificar a situação do companheiro. A Uefa, após determinar a suspensão do confronto, informou que o atleta foi encaminhado a um hospital e está em situação estável. “Após a emergência médica envolvendo o jogador dinamarquês Christian Eriksen, uma reunião de crise ocorreu com ambas as equipes e árbitros e mais informações serão comunicadas. O jogador foi transferido para o hospital e está estabilizado”, comunicou. A Federação Dinamarquesa também emitiu uma nota dizendo que Eriksen está acordado e fará novos exames.

Eriksen é considerado o jogador mais talentoso na seleção dinamarquesa, que está no Grupo A da Eurocopa, ao lado de Itália, Turquia e Finlândia. Formado nas categorias de base do Ajax, da Holanda, o meia se destacou com a camisa do Tottenham, da Inglaterra, onde jogou de 2013 a 2020. Na atual temporada, ele fez a sua primeira participação com a camisa da Inter de Milão, ajudando o time na conquista do título do Campeonato Italiano. Ao todo, ele fez 34 partidas, contribuindo com quatro gols.