Neymar tem conta hackeada no Twitter e recebe mensagem de invasor; confira

Hacker fez uma série de publicações e xingou o perfil ‘Choquei’

FRANCK FIFE / AFP Neymar teve sua conta no Twitter hackeada



Neymar passou por mais um problema nesta terça-feira, 28. Além de ainda amargar a eliminação do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões e se ausentar dos gramados por causa de uma lesão, o craque viu sua conta no Twitter ser hackeada. Durante esta tarde, um invasor identificado como “Zestyx64” fez uma série de publicações na conta do camisa 10 da seleção brasileira. Além de mandar um “salve” para o astro, o hacker xingou a conta “Choquei”. “Vai tomar no c*, te odeio”, escreveu. “Tamo junto, Neymar [sic]”. Todas as mensagens foram apagadas. Até a publicação desta reportagem, o atleta não havia se manifestado sobre o caso.