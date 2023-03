Palmeiras anuncia contratação de colombiano Richard Ríos; conheça

Meio-campista de 22 anos foi um dos destaques do Guarani neste Campeonato Paulista

Divulgação/Twitter/@Palmeiras Richard Ríos é o novo reforço do Palmeiras



O Palmeiras anunciou na tarde desta terça-feira, 28, a contratação do colombiano Richard Ríos. Destaque do Guarani neste Campeonato Paulista, o meio-campista de 22 anos entrou em campo 11 vezes, contribuindo com dois gols e uma assistência para o Bugre na temporada. Conforme a Jovem Pan mostrou, o Alviverde já estava disposto a pagar R$ 6 milhões para tirar o volante da equipe campineira. Formado nas categorias de base do Flamengo, o jogador ainda passou pelo Mazatlán (México) antes de voltar ao Brasil para atuar pela equipe de Campinas. A expectativa é que Richard chegue para ocupar a vaga no elenco deixada por Atuesta, meio-campista que ficará fora por seis meses por causa de uma grave lesão. Paralelemente, a diretoria palmeirense também tenta contratar o atacante Artur, do Red Bull Bragantino. Abaixo, veja alguns lances do novo reforço da equipe de Abel Ferreira.