Eurocopa: Inglaterra se classifica em 1º no Grupo D; Croácia bate Escócia e também avança

Agora, a equipe treinada por Gareth Southgate encara, nas oitavas de final, o segundo colocado do Grupo F, que pode ficar entre França, Alemanha, Portugal ou Hungria

EFE/EPA/Laurence Griffiths Raheem Sterling comemora gol da Inglaterra sobre a República Tcheca



A Inglaterra bateu a República Tcheca por 1 a 0 nesta terça-feira, 22, em Wembley, em duelo válida pela última rodada da fase de grupos da Eurocopa. Raheem Sterling, no começo do primeiro tempo, fez o gol solitário dos ingleses, que avançam na liderança da chave D, com 7 pontos somados. Agora, a equipe treinada por Gareth Southgate encara, nas oitavas de final, o segundo colocado do Grupo F, que pode ficar entre França, Alemanha, Portugal ou Hungria. Vale lembrar que a Inglaterra voltará a atuar em casa, no próximo dia 29. Os tchecos, por sua vez, avançam como um dos melhores terceiros colocados, esperando o fechamento da fase inicial para conhecer seu rival no mata-mata.

Quem ficou na segunda posição do Grupo D foi a Croácia, que venceu a Escócia por 3 a 1 também na tarde de hoje, no Hampdem Park, em Glasgow. Vlasic, Modric e Persic fizeram os gols dos croatas, enquanto McGregor marcou o único gol escocês. Com o resultado, a equipe treinada por Zlatko Dalic duelará com o segundo colocado da chave E, ou seja, Suécia, Eslováquia, Espanha ou Polônia, que entrarão em campo nesta quarta-feira, 23.