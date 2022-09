Itália supera Hungria e avança para a semifinal da Liga das Nações; Inglaterra e Alemanha ficam no empate

Na próxima terça-feira, 27, Portugal recebe a Espanha para decidir quem fica com a última vaga

EFE/EPA/Zsolt Szigetvary A Itália venceu a Hungria por 2 a 0 e avançou para a semifinal da Liga das Nações



A seleção italiana garantiu sua vaga na semifinal da Liga das Nações nesta segunda-feira, 26, ao bater a Hungria por 2 a 0, na Puskás Arena, em Budapeste, no confronto decisivo válido pela sexta e última rodada da fase de grupos da Liga A. Precisando desesperadamente da vitória para se classificar, a Itália não se intimidou com a pressão dos mandantes e abriu o placar com Raspadori, aos 26 minutos. Logo no retorno do intervalo, a “Azzurra” ampliou com Dimarco, aos 6 minutos. Com o resultado, a equipe treinada por Roberto Mancini terminou na primeira posição do Grupo 3, com 10 pontos, um a mais que os húngaros. Os italianos se juntam a Holanda e Croácia, que também passaram de fase em suas respectivas chaves. Na próxima terça-feira, 27, Portugal recebe a Espanha para decidir quem avança pelo Grupo 2 e fica com a última vaga – os portugueses levam a vantagem do empate.

No mesmo horário de Hungria x Itália, outras duas seleções importantes “cumpriam tabela” pelo Grupo 3. Já rebaixada para a Liga B, a Inglaterra recebeu a Alemanha, que também já não tinha mais chances de classificação. Após um primeiro tempo equilibrado e com poucas emoções, os alemães voltaram do vestiário com ímpeto e marcaram com Gündogan (de pênalti) e Havertz. Em questão de poucos minutos, porém, Shaw, Mount e Kande (de pênalti) viraram para os ingleses. Ainda assim, Havertz aproveitou vacilo do goleiro Pope, voltou a marcar e colocou ponto final na partida. Desta forma, a Inglaterra encerra sua participação no último lugar da chave, com apenas 3 pontos em seis rodadas. Os alemães, por sua vez, ficaram na terceira colocação, com 7 pontos.