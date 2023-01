‘Já estava ruim, agora ficou pior’, diz Vampeta ao comparar elencos de Palmeiras e Flamengo

Comentarista falou sobre os elencos das equipes durante sua participação no programa Bate-Pronto desta terça-feira, 17

Comentarista falou sobre a diferença no elenco das equipes, que se enfrentarão dia 28 de janeiro



Atual campeão brasileiro, o Palmeiras ainda não anunciou nenhum reforço para a temporada de 2023. Em contrapartida, a equipe de Abel Ferreira sofreu duas baixas consideráveis: o meia Gustavo Scarpa e o volante Danilo, recém contratados pelo Nottingham Forest, da Inglaterra. Em contrapartida, o Flamengo, principal rival do Palmeiras a nível nacional e atual campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, anunciou a chegada do meia Gerson. As duas equipes se enfrentarão no dia 28 de janeiro pelo título da Supercopa do Brasil, disputado anualmente entre o campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, disse que a equipe irá repor as perdas de Scarpa e Danilo, mas negou que gastará dinheiro para atender vontades do torcedor. “O Palmeiras vendeu muito bem, mas vou comprar quando for necessário. E será o jogador que nossa comissão técnica decidir ser aquele nome. Não vou gastar dinheiro do Palmeiras para que atenda o torcedor, que, com toda a clareza quer cada vez mais contratações. Mas na hora que a conta vem, reclama que o clube está com problema de caixa”, afirmou.

Durante o programa Bate Pronto, da Jovem Pan, desta terça-feira, 17, o comentarista Vampeta analisou a diferença de elencos entre Palmeiras e Flamengo, dizendo que a situação do Palmeiras só piorou após a saída de Scarpa e Danilo, uma vez que, mesmo com os craques, o Rubro-Negro já tinha um elenco superior. “(A situação) Já estava ruim com Scarpa e Danilo. Agora ficou pior. Quando eu falo que estava ruim é na qualidade em relação ao Flamengo. Saem dois jogadores desses, como o Danilo e o Scarpa, para você achar na hora e já entrosar. Nem to falando para o dia 28 não. Joga quem tá em campo, é uma taça, é um título para o começo do ano, mas não define tudo para a temporada. Mas fica mais distante em termos de plantel. Dos jogadores que foram contratados pelo Palmeiras, acho que só o Murilo entrou e deu conta do recado. Enfraquece mais o Palmeiras e o Flamengo fica mais forte com a chegada do Gerson”, afirmou Vampeta.