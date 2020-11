Presidente do Napoli confirma que estádio do clube terá nome de Maradona

O craque vestiu as cores do time de Nápoles entre 1984 e 1991, conduzindo a equipe aos únicos dois títulos do Campeonato Italiano de sua história (1986-1987) e (1990-1991), além de uma Copa da Uefa, uma Copa da Itália e outra Supercopa da Itália

Reprodução/Twitter/Napoli Diego Armando Maradona ao lado de De Laurentiis, presidente do Napoli, no Estádio San Paolo



Aurelio De Laurentiis, presidente do Napoli, confirmou nesta quinta-feira, 26, que o estádio San Paolo será rebatizado com o nome de Diego Armando Maradona, como forma de homenagear o maior ídolo da história do clube, que morreu ontem devido à uma parada cardiorrespiratória, em Tigre, na Argentina. Através de um comunicado oficial, o mandatário do time oficializou a mudança e prestou suas condolências ao ex-jogador que ficou conhecido como Rei de Nápoles após sua vitoriosa e revolucionadora passagem pela equipe italiana.

“Caro Diego, você nos deixa uma amostra do que é um homem com toda sua fragilidade, sua força, seu amor total pela vida e pelas pessoas. Um campeão único e inigualável. Suas fraquezas, suas manchas, seus erros, são iguais a sua imensa grandeza e são anulados para formar um mito”, escreveu o dirigente. “Acho que o correto é chamar o San Paolo com seu nome, para que siga conosco, como demonstração do caminho de excelência que este time alcançou”, completou De Laurentiis.

Maradona vestiu as cores do Napoli entre 1984 e 1991, conduzindo o time aos únicos dois títulos do Campeonato Italiano de sua história (1986-1987) e (1990-1991), além de uma Copa da Uefa, uma Copa da Itália e outra Supercopa da Itália. Por isso, centenas de torcedores da equipe se despediram do ídolo, em cerimônia que contou com foguetório, buzinaço e orações em frente ao mural pintado na cidade de Nápoles. “Seus anos em Nápoles são indeléveis na memória dos napolitanos. Símbolo de um desejo de vingança e de uma desejada ressurreição. Obrigado Diego, você é e permanecerá com todos nós”, encerrou o presidente do Napoli.