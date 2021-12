Estátua de Maradona é inaugurada no Aeroporto Internacional de Ezeiza em Buenos Aires

A obra tem tamanho real e é um registro do momento em que El Pibe respeitava o hino nacional durante jogo da Copa do Mundo de 1986

EFE/Cedida por Aeropuertos Argentina 2000 Fundador da Aeropuertos Argentina 2000 foi quem teve a iniciativa da estátua



Uma estátua em homenagem a Diego Armando Maradona, que morreu no ano passado, foi inaugurada nesta quarta-feira, 15, no Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, segundo informou a empresa que opera o principal terminal aéreo da Argentina. A obra, feita em tamanho real, é um registro do momento em que Maradona respeitava o hino nacional do país sul-americano, durante jogo da Copa do Mundo de 1986, conquistada pela ‘Albiceleste’. Ainda antes da inauguração para exposição ao público, um ato solene restrito a familiares foi realizado. Participaram a ex-mulher de Maradona, Claudia Villafañe, as filhas dele, Dalma e Gianinna, além do irmão Raúl, mais conhecido como Lalo. A estátua foi confeccionada a partir de técnica de impressão em 3D, com politereftalato de etileno (pet), e foi colorida com pintura automotiva, para que se alcançasse um aspecto metálico. A iniciativa de instalar a obra em Ezeiza foi de Eduardo Eurnekian, fundador da Aeropuertos Argentina 2000, empresa que administra o local, e amigo próximo de Maradona. O empresário já havia apresentado a ideia ao ídolo em vida, para que a estátua servisse como boas-vindas para todos que chegassem ao país. “É apenas um gesto de agradecimento e de homenagem a um enorme jogador, que deu infinitas alegrias aos argentinos e aos amantes de futebol de todo o planeta”, afirmou o presidente da Aeropuertos Argentina 2000, Martín Eurnekian.

*Com informações da EFE